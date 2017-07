Festnahme von IS-Kämpfern: Unter ihnen ist 16-jähriges deutsches Mädchen

Vergangene Woche wurden in der irakischen Stadt Mossul etwa 20 IS-Kämpferinnen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Dresden kam nun bekannt, dass sich unter ihnen auch ein 16-jähriges deutsches Mädchen befindet.



Sie war seit 2016 verschwunden gewesen. Nachdem sie zum Islam konvertierte, stand sie wohl mit IS-Terroristen über das Internet in Kontakt.



Derzeit befindet sie sich in der deutschen Botschaft im Irak.