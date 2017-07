Bayern: Zoll entdeckt eine halbe Tonne Marihuana

Bereits vor einigen Monaten beschlagnahmte der bayerische Zoll etwa eine halbe Tonne Marihuana. Die Polizei kontrollierte zunächst einen LKW auf der Autobahn bei Hof.



Dieser war wohl dort über die Grenze nach Deutschland gekommen. In dem LKW entdeckte man dann das Marihuana. Weitere Informationen gab der Zoll noch nicht heraus.



Erst am vergangenen Donnerstag gab der Zoll in Hamburg bekannt, dass man fast vier Tonnen Kokain im Wert von rund 800 Millionen in den letzten Monaten beschlagnahmen musste.