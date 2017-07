Kos: Seebeben erschreckt Touristen

In der vergangenen Nacht erschütterte ein starkes Seebeben die südliche Ägäis. Betroffen waren Griechenland und die Türkei.



Zwei Menschen verloren ihr Leben, über 120 erlitten Verletzungen. Deutsche wurden wohl nicht verletzt. Vor allem die Ferieninsel Kos wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.



Einzelne Hotels werden nun als nicht mehr sicher eingeschätzt. Die Europäische Union bot bereits Hilfe an.