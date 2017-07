Eishockey: NHL-Profi Tom Gilbert unterschreibt bei den Nürnberg Icetigers

Die Nürnberg Icetigers haben einen langjährigen NHL-Profi in die DEL geholt. Mit Thomas Gilbert kommt ein 34-jähriger Verteidiger, der in der NHL 672 Partien gespielt hat.



Der Nürnberger Sportdirektor Martin Jiranek, hofft, dass Gilbert ein weiterer Führungsspieler in der Kabine sein wird. Er sagte weiter über ihn: "Ein Verteidiger mit seinem beeindruckenden Werdegang war ganz weit oben auf unserer Wunschliste für die neue Saison."



Gilbert kommt von den Los Angeles Kings. Er spielte unter anderem auch schon für die Edmonton Oilers oder die Florida Panthers.