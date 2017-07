Frankreich: Tabakhändler verhüllen aus Protest hunderte Radarfallen

In Frankreich haben Tabakhändler 430 Radarfallen mit Plastiktüten verhüllt, so dass dem Staat wohl viele Steuereinnahmen durch die Lappen gingen.



Hinter der Aktion steckt ein Protest des Verbandes der Tabakwarenhändler gegen die Erhöhung der Zigarettenschachtelpreise auf zehn Euro.



Verbandspräsident Pascal Montredon sprach von einer "symbolischen" Aktion, denn durch die Erhöhung werden die Franzosen ihre Zigaretten wohl künftig im Ausland kaufen und so entginge dem Staat auch Steuergeld.