"Shazam" folgt als nächster DC-Kino-Held - Ben Afflecks "Batman" verschoben

Nach dem Erfolg von "Wonder Woman" wird "Justice League" gerade fertiggestellt. Er startet am 16. November 2017 in deutschen Kinos. "Aquaman" wird gerade gedreht. Er kommt im Dezember 2018 in die Kinos.



Als nächstes Projekt wird sich DC "Shazam" widmen. Laut Hollywood Reporters folgt nicht "The Batman" mit Ben Affleck. Für den wird erst ein neues Drehbuch geschrieben. Auch "Batgirl" von Joss Whedon wird sich verschieben. Für "The Flash" findet man keine Regie.



Anfang 2018 sollen der Dreh beginnen, 2019 soll der Film dann im Kino starten. Regie führt David F. Sandberg, der zuvor "Lights Out" und "Annabelle 2" inszenierte. Der bereits gecastete Dwayne Johnson ist vorerst nicht mit an Bord.