Nürnbergerin muss drei Jahre in Haft: Mit ihren Kindern nach Syrien gereist

Das Amtsgericht Nürnberg hat eine 40-Jährige zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil diese mit ihren vier kleinen Kinder im Alter von fast einem, zwei, vier und sieben Jahren nach Syrien reiste.



Der Vater hatte Dana Maria L. wegen Kindesentziehung angezeigt und die Richter gaben dem Mann Recht: Die Frau habe zudem ihre Kinder in einem Kriegsgebiet in Lebensgefahr gebracht. Als Motiv gab sie "religiöse Gründe" an, kehrte jedoch wegen "Gewissensbissen" wieder heim.



Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen die Frau auch wegen des Verdachts, eine terroristische Vereinigung unterstützt zu haben. Die Frau bestreitet dies, hatte aber Kontakt zum IS und zur radikalislamischen Al-Nusra-Front.