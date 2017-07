Belgien: Neuer Anwalt fordert Freilassung von Kinderschänder Marc Dutroux

Der belgische Kinderschänder und Mörder Marc Dutroux wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, wogegen sein neuer Anwalt nun vorgehen will.



Bruno Dayez fordert die Freilassung von Dutroux, der nach seiner Haft dann in ein Kloster überwiesen oder mit einer Fußfessel in seinem Haus leben solle. "Eine Strafe ist sinnlos, wenn sie kein Ende hat", erklärte Dayez und jeder Mensch benötige Hoffnung im Leben.



Dutroux hatte in den 1990er-Jahren sechs Mädchen entführt und vergewaltigt. Zwei von konnten gerettet werden, zwei verhungerten in seinem Haus und zwei weitere hatte Dutroux bei lebendigem Leib im Garten begraben.