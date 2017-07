Schottland: Tampons werden an Frauen bald kostenlos verteilt

In der Stadt Aberdeen in Schottland gibt es viele Frauen, die sich Hygieneprodukte wie Binden oder Tampons nicht leisten können, weswegen diese Produkte dort nun kostenlos zur Verfügung gestellt werden.



Sowohl die schottische Regierung als auch die "Community Food Initiative North East" (CFINE) wollen gegen die Perioden-Armut und die mangelnde Gesundheitsvorsorge ankämpfen und finanzieren das Projekt. Bald soll es auch auf das ganze Land ausgeweitet werden.



Damit ist Schottland eines der ersten Länder, das Hygieneprodukte für Frauen kostenlos anbietet. Auch in Deutschland können sich viele Frauen Tampons nicht leisten. Diese werden hierzulande mit 19 Prozent besteuert, während Lebensmittel zum Beispiel nur einen Steuersatz von sieben Prozent haben.