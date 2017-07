Großbritannien: Sexistische Werbung soll verboten werden

In Werbespots kann man viele Geschlechterklischees sehen, wie z.B. in dem Spot für die "Aptamil Folgemilch". Dort sieht man, wie Jungen später Wissenschaftler werden und Mädchen Ballerinas. Die Werbeaufsicht in Großbritannien will nun Werbungen solcher Art grundsätzlich verbieten.



Als Grund wird angegeben, dass die Verbreitung "altmodischer und stereotyper Sichtweisen auf Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft" besonders für Kinder negative Folgen habe und diese bei ihrer Zukunftsgestaltung einschränken könne.



Denn manche Werbungen beeinflussen das Bild, wie sie sich selbst wahrnehmen und was sie sich zutrauen. In Deutschland waren ähnliche Pläne von Bundesjustizminister Heiko Maas schnell wieder von der Agenda verschwunden. Nur in Bremen sind sexistische Motive auf öffentlichen Werbeflächen verboten.