Nordkorea: Tourismusbehörde wirbt ausländische Touristen an

In Nordkorea hat die Tourismusbehörde nun eine Webseite eingerichtet, welche Werbung für Urlaub in dem asiatischen Land macht.



Das Land wird als attraktives Reiseziel dargestellt, es werden Strände sowie Touren zu ungewöhnlichen Zielen beworben. Idyllische Fotos unterstützen die Werbung.



Viele westliche Länder, darunter vor allem die USA, warnen eindringlich vor einer Reise nach Nordkorea. Die USA befürchten die Festnahme und Inhaftierung amerikanischer Touristen. Auch das Auswärtige Amt in Berlin rät Deutschen davon ab, nach Nordkorea zu reisen.