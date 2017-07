FC Bayern verliert Testspiel gegen den FC Arsenal

Der FC Bayern München befindet sich zurzeit auf Asienreise, um dort Testspiele zu absolvieren.



Das erste Testspiel gegen den FC Arsenal hat man heute jedoch verloren. Arsenal gewann mit 3:2 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit stand es zunächst 1:1-unentschieden.



Robert Lewandowski schoss das Tor für die Bayern in der 9. Minuten per Elfmeter. In der Nachspielzeit (90. + 4.) traf Alex Iwobi für Arsenal zum 1:1.