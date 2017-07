Emma Watson sucht verlorene Ringe - sogar mit Finderlohn

Die Schauspielerin Emma Watson hat bei einem Besuch eines Londoner Spas drei silberne Ringe in ihrem Spind vergessen.



Nachdem sie ihr Missgeschick bemerkte, informierte sie den Sicherheitsdienst, doch die Ringe waren schon weg. Nun postete sie auf Facebook ein Gesuch, in dem sie sogar einen Finderlohn verspricht.



Einer der Ringe war ein Geschenk ihrer Mutter. Diese hatte den Ring bei Watsons Geburt gekauft. Die 27-Jährige bezeichnet diesen Ring als ihren wichtigsten Besitz, weswegen es ihr auch so wichtig ist, ihn wieder zu bekommen.