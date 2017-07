Polizei: Straftaten von kriminellen Nordafrikanern stark zurück gegangen

Die Polizei gab einen Erfolg in Sachen Kriminalitätsbekämpfung bekannt, so gingen die Straftaten von kriminellen Nordafrikanern stark zurück.



2012 wurden von Verdächtigen aus den vier nordafrikanischen Staaten Marokko, Algerien, Libyen und Tunesien 12.900 Straftaten begangen. 2016 waren es bundesweit fast 32.000. Bei den Fällen handelt es sich zumeist um das so genannte Antanzen oder andere Trickdiebstähle.



"Wir haben deutlich rückläufige Zahlen. Das dürfte den vielen Razzien und dem insgesamt höheren Verfolgungsdruck geschuldet sein", so ein Polizeisprecher in Köln.