Bayern: Gaffer behindern Rettungskräfte - 17-jährige Syrerin ertrinkt beinahe

Im bayerischen Königsbrunn drohte ein Mädchen zu ertrinken und die Rettungskräfte wurden von Gaffern massiv bei der Arbeit gehindert.



Laut Polizei waren etliche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht nötig, um den Rettungsweg von Schaulustigen zu befreien und freizuhalten.



Die 17-jährige Syrerin war am Ufer auf dem schlammigen Boden ausgerutscht und fiel in den Weiher. Die junge Frau schwebt in Lebensgefahr.