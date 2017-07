Friseurkette:Damen werden ab 16.00 Uhr nicht mehr bedient

In einer Filiale einer Frseurkette In Zwickau wurde ein syrischer Herrenfriseur eingestellt. Der verblüfften Kundschaft wurde mittels Aushang an der Eingangstür mitgeteilt, daß aufgrund Personalmangels ab 16.00 Uhr kleine Damen mehr bedient werden könnten.



Begründet wurde dies damit, daß der syrische Herrenfriseur ausschließlich Herren bediene.



Nach heftigen Diskussionen vor Ort und in den sozialen Medien wurde halbherzig relativiert, daß man Flüchtlingen eine Chance geben wolle.Eine Diskriminierung der Frau sei aber dadurch nie in Betracht gekommen.