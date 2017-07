Europol zerschlägt kriminellen Ring von Pferdefleischhändlern

Europäische Fahnder haben eine kriminelle Organisation zerschlagen, die von Spanien aus europaweit mit Pferdefleisch illegale Geschäfte machte.



66 mutmaßliche Mitglieder wurden festgenommen, unter ihnen der in Belgien ansässige mutmaßliche Kopf der Bande, so Europol. Ihnen wird Tierquälerei, Betrug, Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.



Die Betrüger brachten für den Verzehr ungeeigneten Pferdefleisch in die Lebensmittelkette und schlugen Profit daraus.