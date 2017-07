"Game of Thrones": Staffel 7 startet am 17.07.2017

Für Fans der Serie "Games of Thrones" hat das warten heute Nacht ein Ende. Die siebte Staffel der Serie startet um 3:00 Uhr Nachts, parallel zur US-Ausstrahlung, auf dem Sender Sky Atlantic HD.



Die Dreharbeiten, welche zum Großteil in Nord-Irland und Spanien stattfanden, mussten auf den Spätsommer verschoben werden, um passendes Wetter zu bekommen.



Normalerweise wurden die Staffeln alle im April gestartet. Da in der Serie aber der Winter nach Westeros gekommen ist, wurden die Dreharbeiten nach hinten geschoben, um stimmiges Wetter für den Dreh zu erhalten.