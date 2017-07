Studie: Firmen mit mehr Frauen in Führungspositionen sind erfolgreicher

In Deutschland liegt der Frauenanteil bei den Vorständen der 160 börsennotierten Unternehmen bei geringen 6,9 Prozent. Man geht davon aus, dass es noch 23 Jahre dauern wird, bis jede dritte Position in den Vorständen weiblich besetzt sein wird.



Gegner der Frauenquote bringen meistens das Argument, dass Frauen angeblich weniger gut qualifiziert sind und die Unternehmen darunter leiden würden, wenn mehr Frauen eingestellt werden. Dass das nicht stimmt, beweist nun eine Studie von der London School of Economics.



Nach dieser sind Firmen erfolgreicher, je mehr Frauen angestellt sind und die Kompetenz der anderen Angestellten stieg dadurch auch. Zudem kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die Quote das alte, gemütliche Konzept von unfähigen und mittelmäßigen Männern in Führungspositionen aufbrechen konnte.