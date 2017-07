Fußball: Aubameyangs China-Deal geplatzt - Zukunft beim BVB?

Nachdem der Wechsel nach China geplatzt ist, scheint die Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang weiter ungewiss. Tianjin wollte offenbar nur 60 Millionen Euro zahlen: zu wenig.



Obwohl nach wie vor ein Wechsel in eine andere europäische Liga möglich ist, wird eine Verbleib in Dortmund immer wahrscheinlicher.



Auch der AC Mailand hatte bisher nur ein Angebot von 60 Millionen Euro gegeben. Dortmund will aber eine Ablöse von 70 Millionen Euro plus X.