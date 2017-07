Brenner: Wegen Bombenentschärfung droht Stau

Am morgigen Sonntag muss der Brenner, der Alpenpass zwischen Österreich und Italien, für drei Stunden komplett gesperrt werden.



Eine dort gefundene Bombe muss entschärft werden. Allgemein kann es zu erheblichem Stau auf den Fernstraßen kommen. NRW startet in die Sommerferien, auch Urlauber aus Skandinavien und den Niederlanden nutzen die Fernstraßen.



Auto-Clubs raten, antizyklisch zu fahren, und am besten an einem Tag unter der Woche in den Urlaub zu starten.