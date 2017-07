Hawaii: Tödliches Feuer in Hochhaus

In Honolulu auf Hawaii kam es zu einem Brand in einem Hochhaus. Das Feuer brach im 26. Stock aus. Von dort aus breitete es sich auch in andere Stockwerke aus.



Das Feuer kostete mindestens drei Menschen das Leben, weitere Personen wurden verletzt. Das Haus wurde evakuiert, doch die Rettungskräfte haben die Befürchtung, dass noch Personen durch das Feuer in ihren Wohnungen eingeschlossen sein könnten.



Über 100 Feuerwehrleute stellten sich dem Kampf gegen die Flammen. Sie mussten selbst immer wieder in Sicherheit gebracht werden. Das Hochhaus hatte wohl keine Sprinkleranlage. Mit dieser hätte das Feuer nicht mehr als eine Wohnung erfassen können.