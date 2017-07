Ermittlungserfolg der Polizei - Tatverdächtiger nun in Haft

Nach einem Raub, der sich bereits im November ereignete, kam es in der vergangenen Woche zu einem Ermittlungserfolg mit Festnahme. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde nach sehr intensiver Ermittlung identifiziert. Am vergangenen Montag klickten die Handschellen.



Da nur vage Beschreibungen vorlagen und die Polizei anfangs nach einem Täter-Trio suchte, das anfangs nicht von Erfolg gekrönt war, kam es schließlich nach Auswertung der Spuren zum entscheidenden Hinweis.



Rückblick: In der Nacht zum 26.November 2016 kam es zu einem Überfall auf zwei Männer mit einer tätlichen Auseinandersetzung in Schwandorf. Die Opfer wurden von einem Trio körperlich attackiert. Geldbörse und Handys wurden entwendet.