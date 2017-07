"The Walking Dead": Tödlicher Unfall am Set - Stuntman stirbt

Bereits vor zwei Tagen kam es zu einem schlimmen Unfall bei den Dreharbeiten zu der Serie "The Walking Dead". Der Stuntman John Bernecker drehte eine Kampfszene auf einem Balkon. Von dort stürzte der 33-Jährige sieben Meter in die Tiefe.



Wie der Unfall genau geschah, wurde nicht bekannt gegeben. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Stuntman ins Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnten sein Leben nicht retten.



Sie mussten ihn kurz darauf für tot erklären. Die Dreharbeiten der Serie wurden nun vorläufig eingestellt. "Wir schließen John und seine Familie in unsere Gedanken und Gebete ein", erklärte der US-Sender AMC.