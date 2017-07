Nach Putschversuch vor einem Jahr: Akademiker fliehen immer noch aus der Türkei

Aufgrund des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei vor einem Jahr wurden etwa 100.000 Staatsbedienstete entlassen. Darunter sind nicht nur Akademiker, sondern auch Polizeibeamte, Richter, Staatsanwälte und Ärzte.



Viele dieser Akademiker verließen nun die Türkei, unter anderem auch in Richtung Deutschland. Eine Juraprofessorin lehrt beispielsweise jetzt in Deutschland.



Sie wurde entlassen und hat neben den Versorgungsansprüchen auch ihre Rente verloren. Die türkische Botschaft in Berlin weigert sich sogar, ihr ihre Geburtsurkunde oder Ausweispapiere auszuhändigen. Alles was sie bekäme, wäre ein Rückreisedokument in die Türkei, erklärt sie.