Afghanistan: Taliban verbieten Impfungen gegen Kinderlähmung

Die radikalislamischen Taliban haben in Teilen der südafghanischen Provinz Kandahar Polio-Impfungen verboten.



In den teils dicht besiedelten Gegenden wird es deshalb keine Impfkampagnen gegen Kinderlähmung mehr geben.



In Kandahar wurde gestern der fünfte Polio-Fall in Afghanistan in diesem Jahr festgestellt.