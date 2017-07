Neill Blomkamp: "District 10" kommt - Neues zum Aus von "Alien 5"

Neill Blomkamp gab nun bekannt, dass er an einer Fortsetzung von "District 9" arbeitet. Er bestätigte, dass der Film definitv kommen werde. Schließlich liebe er es, mit großen Budgets zu arbeiten.



Außerdem arbeitet er an der Romanverfilmung "The Gone World" für Fox. Dabei handelt es sich um ein Sci-Fi- und Zeitreisegeschichte.



Außerdem bestätigte er indirekt, dass Produzent Ridley Scott doch etwas mit dem Scheitern von "Alien 5" zu tun hatte: "[…] Es ist hart, darüber zu reden, ohne es aussehen zu lassen, ich würde ihn schlecht machen, denn er ist eines meiner Idole […]."