Geschlechtskrankheit Tripper nimmt weltweit zu

Nach der Weltgesundheitsorganisation WHO erkranken jedes Jahr 78 Millionen Menschen an Gonorrhoe, im Volksmund auch "Tripper" genannt. In Deutschland stecken sich jährlich circa 20.000 bis 25.000 Personen an und die Behandlung wird immer problematischer.



"Viele Menschen glauben, dass es sich um eine harmlose Infektion handelt, die mit Medikamenten schnell behandelt werden kann", so der Präsident der Deutschen Gesellschaft für sexuell übertragbare Infektionen (STI). Allerdings gibt es bereits viele Resistenzen gegen Antibiotika.



In Deutschland gibt es lediglich ein Medikament, das noch hilft. Nur durch Zufall stieß man nun darauf, dass ein alter Meningitis-Impfstoff auch gegen Tripper helfen könnte. Als im Jahr 2004 Neuseeländer massenhaft gegen Meningitis geimpft wurden, ging auch die Zahl der Tripper-Infektionen zurück.