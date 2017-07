St. Martin: Flugzeugturbine bläst Touristin in Tod

Auf St. Martin ist sogenanntes "Planespotting" eine Attraktion: Zahlreiche Schaulustigen versammeln sich täglich am Maho Beach, um die am benachbarten Flughafen startenden und landenden Flugzeuge zu beobachten.



Für eine Touristin endete der Spaß jetzt tödlich. Sie missachtetet Warnschilder und näherte sich zu nahe der Start- und Landebahn, wo sie in den Turbinenwind der Maschine geriet.



Dieser blies sie um, sie stürzte auf einen Betonblock und starb an den schweren Verletzungen.