Lottoanbieter verschenkt eine Million Euro

Die Freude ist riesig, wenn man beim Lotto den Jackpot knackt und viel Geld gewinnt.



Doch laut Studien geben viele Lotto-Gewinner einen großen Teil ihres Gewinns ab an Freunde, Familie und Bekannte, um so "Danke" zu sagen, Aus diesem Grund hat ein Lottoanbieter nun die "Danke-Million" erfunden.



Jeder, der im Lotto den Jackpot knackt, bekommt zusätzlich eine Million Euro geschenkt, die man an Freunde oder Bekannte abgeben muss, um sich so bei ihnen zu bedanken.