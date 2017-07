E-Mail-Affäre: Trump nimmt seinen Sohn in Schutz

Der US-Präsident Donald Trump ist wegen der Russland-Affäre schon in starke Bedrängnis geraten. Nun hat er auch noch Probleme mit den Enthüllungen seines Sohnes.



Dieser rechtfertigte in einem Interview, dass man während des Wahlkampfes Kontakt zu einer russischen Anwältin hatte. Jedoch gab er auch zu, dass er solche Angelegenheiten heute differenzierter regeln würde.



Donald Trump nahm seinen Sohn auf Twitter in Schutz: "Mein Sohn hat gestern einen guten Job gemacht. Er war offen, transparent und unschuldig".