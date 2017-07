Hamburg: Protestforscher Simon Teune kritisiert Polizei bei G20-Demonstrationen

Nach dem Protestforscher und Soziologem Simon Teune bestand der Schwarze Block bei den G20-Demonstrationen sowohl aus Linken, die gezielt Konflikte mit der Polizei suchen, aber auch aus Linken, die solch eine Gewalt nicht gut heißen und die Beamten nicht als Gegner sehen.



Aber auch die Polizei hätte an den Ausschreitungen in Hamburg eine Mitschuld. Von Anfang an hätte sie Signale ausgesendet, dass in Hamburg Demonstrationen keinen Raum haben. So hatte sie am letzten Donnerstag einen genehmigten Protest zerschlagen.



"Diese Vorgeschichte hat dazu geführt, dass die Leute, die [...] ein Zeichen des Widerstands setzen wollen, angespitzt wurden.", fügt er hinzu. Die Beamten hätten wahllos auf Unbeteiligte und Demonstranten eingeschlagen, was die Menschen gegen die Polizei aufgebracht hätte.