Wetter am Wochenende: Gewitter in Mittel- und Süddeutschland zu erwarten

Nach dem Diplom-Meteorologen Jens Hoffmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es in den kommenden Tagen in Mittel- und Süddeutschland zu Unwetter und Gewittern kommen.



Am heutigen Donnerstagnachmittag soll es mit einzelnen Hitzegewittern schon losgehen. Bis morgen sollen auch weitere Gewitter aus Richtung Luxemburg und Belgien in den Westen Deutschlands ziehen.



"Manche werden nicht drum herumkommen, ihren Keller auszupumpen", warnt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von der Seite "wetter.net". Im Norden soll es am Wochenende nur vereinzelt regnen.