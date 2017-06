Kanada: Forscher testen Extrakt aus der Löwenzahn-Wurzel erfolgreich gegen Krebs

Forscher an der kanadischen Universität Windsor haben entdeckt, dass ein Extrakt aus der Löwenzahn-Wurzel erfolgreich gegen Krebs eingesetzt werden kann.



Erste Studien dazu verliefen positiv, nun werden weitere Untersuchungen dazu durchgeführt, so Biochemie-Professor Siyaram Pandey.



Forschungen mit Pflanzen sind sehr teuer, da Pharmakonzerne einem Investment in dem Bereich skeptisch gegenüber stehen, da "pflanzliche Zusammensetzungen nur schwer zu patentieren sind", so Pandey.