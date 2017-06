Unternehmen "Bioquark" will Tote wieder zum Leben erwecken

Was das Unternehmen "Bioquark" vor hat, klingt wie pure Fiction: Wissenschaftler der Firma wollen hirntote Menschen wieder beleben. Das Ziel des Projekts "Reanima" ist es, dass Hirnaktivitäten wieder hergestellt werden sollen, indem das Nervensystem stimuliert wird.



Damit wäre der menschliche Körper wieder lebensfähig. "Bioquark ist eine Firma, die Biopräparate entwickelt, die gleichzeitig zur Regeneration und Reparatur von komplexem Gewebe und menschlichen Organen genutzt werden können", so einer der Forscher.



Seit 1968 gilt ein Mensch als tot, wenn er hirntot ist. Das bedeutet, dass das Ende der Hirnaktivitäten nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Das will "Bioquark" jetzt ändern. Die Firma ist sich ihrer Sache so sicher, dass nicht zuerst an Tieren getestet wird, sondern direkt an Menschen.