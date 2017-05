Unwetter in Sri Lanka bringen schwerste Flut seit über zehn Jahren mit sich

In Sri Lanka ist es aufgrund von schweren Unwettern zu schlimmen Überschwemmungen gekommen, die der Inselstaat seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen hat.



Innerhalb nur eines Tages hatte es so viel geregnet wie normalerweise in einem ganzen Jahr. 126 Menschen sind bereits gestorben und 500.000 mussten fliehen.



Neben der Flut wurden im Süden, Zentrum und Westen Sri Lankas auch Erdrutsche ausgelöst.