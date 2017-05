München: Zwölfjährige auf Fahrrad von Autofahrer absichtlich gerammt

In München hat ein aggressiver Autofahrer ein zwölf Jahre altes Mädchen auf einem Fahrrad absichtlich gerammt, so dass dieses stürzte.



Zuvor schrie der etwa 30-Jährige das Mädchen an, es solle gefälligst zur Seite fahren und fuhr ihm dann plötzlich hinein.



Das Mädchen versuchte unter Schock ihr kaputtes Rad nach Hause zu bringen, sie erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und Prellungen. Nach dem Mann wird gefahndet.