Sachsen: Politiker wollen Lesung von kritischem Buch über Bundesland verhindern

Im sächsischen Meißen wird im Juni das Literaturfest stattfinden, bei dem auch aus dem Buch "Unter Sachsen" gelesen werden sollte.



Doch Stadtrat Jörg Schlechte möchte diese Lesung unbedingt verhindern, dass kritische Buch schade Sachsen: "Dieser Dreck wird mit Sicherheit nicht in unserem Rathaus gelesen!", denn darin würde "Hetzerei" gegen Sachsen betrieben. Viele CDU-Stadträte schlossen sich der Forderung an.



In dem Buch von der Journalistin Heike Kleffner und dem "Tagesspiegel"-Redakteur Matthias Meisner geht es um die problematischen Seiten Sachsen, wie Rechtsextremismus, Pegida oder die Terrorgruppe aus Freital.