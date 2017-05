Identität des Manchester Attentäters genannt: 22-Jähriger libyscher Herkunft

Gestern tötete ein Attentäter bei einem Konzert in Manchester mit einem Selbstmordanschlag 22 Menschen.



Nun ist die Identität des Täters bekannt geworden: Es handelt sich um den 22-jährigen Salman Abedi.



Abedi wurde in Großbritannien geboren und ist libyscher Herkunft. Er lebte in Manchester zusammen mit seinen drei Brüdern.