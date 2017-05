Was ärgert Amerikaner, Briten und Franzosen am meisten an Deutschen?

Das Meinungsportal Quora wollte von Amerikanern, Briten und Franzosen, die in Deutschland leben, wissen, was sie am meisten an den Deutschen nervt.



Als Antwort war oft zu hören, dass Deutsche zu bürokratisch wären und andere viel zu oft korrigierten. Auch das Pedantische und Zielgerichtete ärgerte die Befragten.



Ein Amerikaner erwähnt auch das effiziente beim Einkaufen und den Druck, die Sachen sofort einzupacken: "Übe am Besten zuhause, bevor du losgehst. Du solltest auf jeden Fall dazu imstande sein, deine Einkäufe mindestens in Rekordzeit einzupacken".