Neue Indizien belasten mutmaßlichen BVB-Attentäter

Vor fünf Wochen wurde auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ein Anschlag verübt, für den ein Deutsch-Russe verhaftet wurde: Der mutmaßliche Attentäter bestreitet die Tat.



Nun haben Ermittler weitere Indizien gefunden, die den 28-Jährigen belasten: Sprengstoffhunde haben in dessen Wohnung und an seinem Spind am Arbeitsort in Tübingen angeschlagen.



Zudem seien an Arbeitsplatz und Spind des mutmaßlichen Täters Spuren von Wasserstoffperoxid entdeckt worden. Bei dem Attentat wurden selbstgebastelter Sprengstoff auf Wasserstoffperoxid-Basis verwendet.