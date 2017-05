Hormonfreies Verhütungsmittel für beide Geschlechter entwickelt

Bisher verhüten Frauen meistens nur hormonell und Männer mit Kondom, das könnte sich nun aber bald ändern. Ein Forscherteam der UC Berkeley hat ein Verhütungsmittel entwickelt, das hormonfrei und pflanzlich ist.



Es kann zudem von beiden Geschlechtern benutzt werden. Dabei handelt es sich um ein Medikament aus den beiden Pflanzenstoffen Lupeol und Pristimin. Dieses beraubt männlichen Spermien ihrer Kraft, damit sie sich nicht in die weibliche Eizelle einbohren können.



Die Wissenschaftler haben schon begonnen, den Stoff an Primaten zu testen, um die Wirkungsdauer und richtige Dosis zu ermitteln. Die Forschungsleiterin Polina Lishko möchte bereits in den nächsten drei Jahren ihre eigene Firma gründen, um die Produktion anzustoßen.