"Church of Satan" will nicht mit Donald Trump in Verbindung gebracht werden

US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende Saudi-Arabien besucht und dabei zusammen mit König Salman ein Anti-Radikalisierungszentrum in Riad eröffnet.



Dabei entstand ein merkwürdiges Foto, bei dem Trump und Salman auf einen beleuchteten Globus fassen. Viele Internetuser kommentierten das Bild spöttisch und verwiesen auf Sekten oder die Illuminaten.



Auch die "Church of Satan" wurde erwähnt, dich sich allerdings von Trump öffentlich distanzierte und klar stellte: "Das ist kein satanisches Ritual".