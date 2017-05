ADFC-Umfrage: München ist keine beliebte Stadt bei Fahrradfahrern

Deutschlandweit wurden Fahrradfahrer befragt, ob ihre Städte fahrradfreundlich sind. Dabei kam München nicht sehr gut weg. Die Stadt erhielt nur die Schulnote "ausreichend" (3,78).



Damit rutscht sie beim Städte-Ranking auf Platz 13, einen Platz schlechter als noch bei der letzten Umfrage im Jahr 2014. So käme es in München zu vielen Konflikten mit Autofahrern und es gebe auch keine gute Führung an Baustellen.



Die beste deutsche Stadt hinsichtlich der Fahrradfreundlichkeit ist Münster geworden. Aber auch sie bekam nur die Gesamtnote "befriedigend" (3,07).