Lena Meyer-Landrut besiegt Lena Gercke bei "Schlag den Star"

Bis um 02:07 Uhr in der Nacht dauerte die gestrige Ausgabe von "Schlag den Star". Die Sängerin Lena Meyer-Landrut trat dort gegen das Model Lena Gercke an.



Es dauerte bis zum letzten Spiel, Spiel 15, bis eine Siegerin gekürt werden konnte. Bei dem Spiel "Holzturm" gewann Lena Meyer-Landrut und holte damit mit 68 zu 52 Punkten auch den Gesamtsieg.



Meyer-Landrut hatte Gercke in den ersten Spielen schon fast abgehängt, bis diese ab Spiel zehn begann, richtig aufzuholen. Meyer-Landrut will die gewonnenen 100.000 Euro spenden. Gercke zeigte sich als faire Gewinnerin, sie schrieb auf Instagram, wie viel Spaß sie mit Lena Meyer-Landrut hatte.