Venezuela: Demonstration gegen Staatschef Maduro

Regierungsgegner sind in Venezuela zu Tausenden auf die Straßen gegangen, um gegen den Staatschef Nicolas Maduro zu protestieren. Allein in der Hauptstadt Caracas versammelten sich zu diesem Zweck bis zu 160.000 Menschen.



Insgesamt demonstrierten in ganz Venezuela etwa 200.000 Menschen. Dabei kam es auch zu Zwischenfällen mit der Polizei. Dutzende Menschen wurden verletzt. Die Gegner Maduros geben ihm die Schuld an der politischen und wirtschaftlichen Krise, die seit Monaten das Land beherrscht.



Bereits seit Anfang April kommt es deswegen immer wieder zu Demonstrationen. Es gab Hunderte verletzte Personen sowie 47 Todesfälle. Insgesamt wurden 2.200 Menschen festgenommen. Die Opposition sowie 70 Prozent der Venezolaner sind für eine Amtsenthebung Maduros.