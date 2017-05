"Saudi-Arabiens König lockert Vormundschaftsregeln für Frauen" ist wohl ein Fake

Meldungen über eine Lockerung der Frauengesetze in Saudi-Arabien, die in der internationalen Presse, so auch in "Bento" und "Brigitte", die Runde machten, basieren auf einer Mitteilung einer Einrichtung des saudischen Herrschaftsapparats, nämlich der "Saudischen Menschenrechtskommission".



Das Königsdekret, demzufolge Behörden Frauen nicht mehr ihre Dienste verweigern sollen, wenn diese nicht die Zustimmung ihres Vormundes vorweisen können, enthält eine Einschränkung, die die Presse unterschlägt: "Es sei denn, es gibt dafür eine rechtliche Grundlage".



Eine nähere Betrachtung des Vormundschaftssystems in Saudi-Arabien ergibt, dass bestenfalls willkürliche, über gesetzliche Bestimmungen hinausgehende Formen von behördlicher Diskriminierung beseitigt werden, keinesfalls aber die Vormundschaft abgeschafft wird.