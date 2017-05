Frankfurt am Main: Schwere Verletzungen - Gruppe schubst Mann auf S-Bahn-Gleise

Ein Mann ist am Freitagabend am S-Bahnhof in Frankfurt-Griesheim ins Gleisbett gestoßen und zurückgelassen worden.



Nach Angaben der Polizei war der alkoholisierte 21-Jährige zuvor in einen Streit mit einer dreiköpfigen Gruppe geraten. Diese entfernte sich vom Tatort, nachdem sie den Mann auf die Gleise geschubst hatte.



Zwei Zeugen halfen dem Schwerverletzten und alarmierten die Polizei. Die Polizei fahndet nach zwei Männern und einer Frau.