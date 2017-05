Mittelmeer: 17 Einsätze, um Migranten zu retten

In der gestrigen Nacht und am heutigen Morgen gab es im Mittelmeer ganze 17 Einsätze der italienischen Küstenwache, um Migranten aus dem Meer zu retten. Dies gab dies Küstenwache bekannt.



Bei den 17 Einsätzen konnten mehr als 2.1000 Menschen gerettet werden. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden.



Einige Personen, darunter ein Baby, mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Der italienischen Küstenwache standen bei der Rettung die Hilfsorganisationen Jugend Rettet und Sea-Eye zur Seite.