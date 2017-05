Indien: Nach Erdrutsch sind 1.800 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten

Im Norden von Indien kam es zu einem großen Erdrutsch. Dies hatte zur Folge, dass eine Straße, die zu einem Hindu-Tempel führt, so verschüttet wurde, dass sie nicht mehr befahrbar ist.



In diesem Tempel befinden sich jedoch etwa 1.800 Menschen, unter ihn sind auch viele Pilger. Diese sitzen nun in dem Tempel fest.



Grund für den Erdrutsch waren wohl sehr starke Regenfälle. Man wolle die Straße heute noch wieder frei räumen, wurde bekannt gegeben. Währenddessen geben Helfer Essen und Getränke aus, denn auch einige Menschen in ihren Autos sitzen fest.